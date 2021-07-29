ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПОЧТИ 800 МЛН РУБЛЕЙ ОСВОЕНО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В РАМКАХ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОМ РАЗВИТИЯ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ


09:49 30.07.2021

За первое полугодие 2021 г. в рамках реализации плана финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году организациями освоено кредитных ресурсов в сумме, эквивалентной 796,75 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты предоставлены в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. Фактически за шесть месяцев текущего года освоено 34,469 млн рублей (54,4% от годового объема в сумме 63,371 млн рублей).

Кредиты также предоставлены для реализации инвестиционных проектов в рамках госпрограмм. В том числе госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. – фактически за 1-ое полугодие освоено 20,8 млн рублей (22,5% от годового объема в сумме 92,551 млн. рублей) и госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 гг. – фактически за 1-ое полугодие освоено 40,0 млн рублей (100% от годового объема в сумме 40,0 млн рублей).

Кроме того, финансировались мероприятия, предусматривающие приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг). Фактически за 1-ое полугодие освоено 499,99 млн рублей (при плане на 1-ое полугодие 500,0 млн рублей).

Помимо этого, кредиты выделялись по решениям президента. Фактически за 1-ое полугодие освоено 201,49 млн рублей в эквиваленте (57,9% от годового объема в сумме 347,94 млн рублей в эквиваленте).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2021
валюта курс
EUR 2.9797
USD 2.5105
RUB 3.4323
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9797 +0.0021
USD 2.5105 -0.0111
RUB 3.4323 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9730 2.9810
USD 2.5020 2.5090
RUB 3.4050 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 87.0800 87.5000
USD/RUB 73.3000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте