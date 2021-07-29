За первое полугодие 2021 г. в рамках реализации плана финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году организациями освоено кредитных ресурсов в сумме, эквивалентной 796,75 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты предоставлены в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. Фактически за шесть месяцев текущего года освоено 34,469 млн рублей (54,4% от годового объема в сумме 63,371 млн рублей).

Кредиты также предоставлены для реализации инвестиционных проектов в рамках госпрограмм. В том числе госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. – фактически за 1-ое полугодие освоено 20,8 млн рублей (22,5% от годового объема в сумме 92,551 млн. рублей) и госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 гг. – фактически за 1-ое полугодие освоено 40,0 млн рублей (100% от годового объема в сумме 40,0 млн рублей).

Кроме того, финансировались мероприятия, предусматривающие приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг). Фактически за 1-ое полугодие освоено 499,99 млн рублей (при плане на 1-ое полугодие 500,0 млн рублей).

Помимо этого, кредиты выделялись по решениям президента. Фактически за 1-ое полугодие освоено 201,49 млн рублей в эквиваленте (57,9% от годового объема в сумме 347,94 млн рублей в эквиваленте).