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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСКАЕТ ПАРТНЕРСКУЮ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ С КОМПАНИЕЙ ДАНА АСТРА
17:50 29.07.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» запускает партнерскую кредитную программу по приобретению (строительству) недвижимости с компанией Дана Астра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, основные условия по специальной программе кредитования следующие: срок – до 15 лет; ставка –16,9% годовых в первый год, далее - 21,9%; сумма – до 90% включительно от стоимости объекта недвижимости; ограничения по возрасту – от 21 года до 55 лет на дату предоставления пакета документов.
Кроме того, при оценке платежеспособности в совокупный чистый доход может приниматься доход супруга (супруги), а также близких родственников или его супруги (супруга).
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