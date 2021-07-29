ОАО «Банк БелВЭБ» запускает партнерскую кредитную программу по приобретению (строительству) недвижимости с компанией Дана Астра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, основные условия по специальной программе кредитования следующие: срок – до 15 лет; ставка –16,9% годовых в первый год, далее - 21,9%; сумма – до 90% включительно от стоимости объекта недвижимости; ограничения по возрасту – от 21 года до 55 лет на дату предоставления пакета документов.

Кроме того, при оценке платежеспособности в совокупный чистый доход может приниматься доход супруга (супруги), а также близких родственников или его супруги (супруга).