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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ


09:48 29.07.2021

В ЗАО «Альфа-Банк» с 29 июля 2021 года вступают в силу внесенные в Перечень вознаграждений изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлен срок льготных условий обслуживания карточек, выпущенных в рамках банковского продукта "Карта "100 дней": вознаграждение за обслуживание карточек не взимается по карточкам, выпущенным с 19 мая по 31 октября 2021 года (включительно), за месяц, в котором выпущена карточка, а также за последующие пять месяцев.

В условиях обслуживания по пакетам решений и наборам привилегий в перечень исключений операций, которые не учитываются при определении соблюдения клиентом критериев бесплатности по количеству и объему операций по карточке, включены карточки, выпущенные в рамках банковского продукта «Карта 100 дней».
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