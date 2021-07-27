ЗАО «Альфа-Банк» с 28 июля 2021 г. повышает процентные ставки по трем вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев ставка повышается до 17% годовых.

По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 5 месяцев – до 14,7% годовых, 7 месяцев – до 15,5% годовых, 13 месяцев – до 17,2% годовых, 26 месяцев – до 17% годовых.

По безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев ставка повышается до 15,5% годовых, 18 месяцев – до 16,5% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется