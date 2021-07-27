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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 28 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ТРЕМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:38 28.07.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 28 июля 2021 г. повышает процентные ставки по трем вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев ставка повышается до 17% годовых.
По безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 5 месяцев – до 14,7% годовых, 7 месяцев – до 15,5% годовых, 13 месяцев – до 17,2% годовых, 26 месяцев – до 17% годовых.
По безотзывному вкладу «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев ставка повышается до 15,5% годовых, 18 месяцев – до 16,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется
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