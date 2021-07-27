ОАО «Белагропромбанк» информирует о принудительном обновлении мобильного интернет-банкинга.

«В случае возникновения проблем со входом в Мобильный интернет-банкинг необходимо обновить приложение до версии 3.26.2 (ОС Android), которая размещена в Play Market и AppGallery», - говорится в сообщении банка.

Кроме того, прекращается поддержка мобильного приложения Belagroprombank разработки ООО «Алседа Консалтинг» на мобильных устройствах с операционной системой Android ниже 5-й версии.