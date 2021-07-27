|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОБНОВЛЯЕТ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
11:01 28.07.2021
ОАО «Белагропромбанк» информирует о принудительном обновлении мобильного интернет-банкинга.
«В случае возникновения проблем со входом в Мобильный интернет-банкинг необходимо обновить приложение до версии 3.26.2 (ОС Android), которая размещена в Play Market и AppGallery», - говорится в сообщении банка.
Кроме того, прекращается поддержка мобильного приложения Belagroprombank разработки ООО «Алседа Консалтинг» на мобильных устройствах с операционной системой Android ниже 5-й версии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2021
Курсы в банках
на 28.07.2021
Конвертация в банках
на 28.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте