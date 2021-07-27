Возобновлена возможность оформления кредитной карты Банка БелВЭБ.

«Информируем о возобновлении возможности оформления кредитной карты Банка БелВЭБ как в мобильном приложении UP, так и в сервисных офисах банка», - говорится в сообщении финучреждении.

Подробнее о продукте и способах его оформления можно узнать здесь.