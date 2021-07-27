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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗОБНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ БАНКА БЕЛВЭБ
09:55 28.07.2021
Возобновлена возможность оформления кредитной карты Банка БелВЭБ.
«Информируем о возобновлении возможности оформления кредитной карты Банка БелВЭБ как в мобильном приложении UP, так и в сервисных офисах банка», - говорится в сообщении финучреждении.
Подробнее о продукте и способах его оформления можно узнать здесь.
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