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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


15:38 27.07.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 27 июля 2021 года повысило процентные ставки по некоторым вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладам «Классик Безотзывный Весенний» ставка повышена до 19,65% годовых (ставка кредита овернайт Нацбанка Беларуси - СКО НБРБ - плюс 9,4%).

По вкладам «Бонусный Безотзывный»: на срок 185 дней – до 19,7% годовых; на 370 дней – до 18,1% годовых.

По вкладам «Бонусный Безотзывный онл@йн» на срок 6 месяцев ставка повышена до 19,75% годовых; - на 13 месяцев – 18,15% годовых.

По вкладам «Дамский к@приз» (безотзывный) на срок 24 месяца – в течение первых шести месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 19,65% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 19,85% годовых (СКО НБРБ плюс 9,6%).

По вкладам «Успешный Безотзывный» – в течение первых шести месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 18% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 18,15% годовых (СКО НБРБ плюс 7,9%).

По вкладам «Беларусбанк- онл@йн» (безотзывный):

на срок 6 месяцев - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 19,6% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 19,7% годовых (СКО НБРБ плюс 9,45%);

на срок 6 месяцев (в рамках Клуба #настарт) - в течение первых трех месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 19,65% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 19,75% годовых (СКО НБРБ плюс 9,5%).

На 21 июля 2021 СКО НБРБ составляет 10,25% годовых.
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