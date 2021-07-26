С 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, актуализирована форс мажорная оговорка, изменения коснулись отдельных пунктов условий по операциям с корпоративными карточками (бизнес-картами).

Подробно ознакомиться с изменениями можно на сайте банка.