|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ В 1 АВГУСТА
11:32 27.07.2021
С 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, актуализирована форс мажорная оговорка, изменения коснулись отдельных пунктов условий по операциям с корпоративными карточками (бизнес-картами).
Подробно ознакомиться с изменениями можно на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2021
Курсы в банках
на 27.07.2021
Конвертация в банках
на 27.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте