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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА ОНЛАЙН-РАССРОЧКУ НА ПЛОЩАДКЕ KUFAR
09:47 27.07.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения и дополнения в тарифы на выполнение операций и оказание услуг в части кредитования по продукту «Новае стагоддзе» Б/У для физических лиц на площадке kufar.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 5 августа 2021 года увеличивается тариф при расчетах между пользователями ресурса Kufar (продавцом и покупателем товара, размещенного на данном ресурсе) с использованием реквизитов карточек и кредитных средств Банка БелВЭБ:
со сроком кредитования 3 месяца включительно – с 8,9% до 10,6% от суммы перевода;
со сроком кредитования 6 месяцев включительно – с 13,9% до 17% от суммы перевода;
со сроком кредитования 12 месяцев включительно – с 19,9% до 27,5% от суммы перевода.
со сроком кредитования 9 месяцев включительно – 22,5% от суммы перевода.
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