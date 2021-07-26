ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения и дополнения в тарифы на выполнение операций и оказание услуг в части кредитования по продукту «Новае стагоддзе» Б/У для физических лиц на площадке kufar.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 5 августа 2021 года увеличивается тариф при расчетах между пользователями ресурса Kufar (продавцом и покупателем товара, размещенного на данном ресурсе) с использованием реквизитов карточек и кредитных средств Банка БелВЭБ:

со сроком кредитования 3 месяца включительно – с 8,9% до 10,6% от суммы перевода;

со сроком кредитования 6 месяцев включительно – с 13,9% до 17% от суммы перевода;

со сроком кредитования 12 месяцев включительно – с 19,9% до 27,5% от суммы перевода.

со сроком кредитования 9 месяцев включительно – 22,5% от суммы перевода.