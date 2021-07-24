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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОЯВИЛИСЬ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КРУПНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


17:50 26.07.2021

В Беларусбанке появились высокодоходные валютные крупного производителя торгового оборудования – ООО «Арлекс».

Ценные бумаги котируются на вторичном рынке, а доход по ним вдвое выше ставок по вкладам – 7,5% годовых в долларах. Приобрести их могут все желающие в любом количестве.

Покупателям доступно 87 облигаций «Арлекса». Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1000 долларов. Доход по ним строго фиксирован – 7,5% годовых. Проценты исправно выплачивают каждые три месяца. Приобрести облигации можно в любом отделении Беларусбанка.

Ценные бумаги будут котироваться до конца 2024 года. В живые деньги их можно перевести двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на вторичном рынке. Вложиться в бумаги «Арлекса» могут физические и юридические лица. Их также могут приобрести иностранные инвесторы. Комиссия при покупке не взимается в любом отделении Беларусбанка в Минске и регионах.

Полученные от продажи облигаций деньги «Арлекс» использует для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест. Во время пандемии предприятие укрепило свои позиции в России и странах Евросоюза. Чтобы угнаться за растущими потребностями рынка компания постоянно расширяет производство.

«Валютные облигации позволяют нам привлечь финансирование на развитие производства и расширение присутствия на международном рынке. Нам они выгодны тем, что обходятся дешевле в сравнении с кредитами, а покупателям – возможностью приумножить сбережения по ставке вдвое выше банковских депозитов. Все бумаги номинированы в долларах, а доход по ним выплачивается ежеквартально. Если нужно, ценные бумаги можно вернуть обратно заранее», – отметили в компании «Арлекс».

Белорусский производитель известен своим торговым и складским оборудованием. «Арлекс» поставляет его в Беларуси, России и странах Евросоюза. Стеллажи используют крупные торговые сети, в том числе Auchan, X5 Retail, «Детский мир» и «Монетка». В Беларуси их можно встретить в магазинах «Гиппо», «Соседи» и «Ома». Производство в Минске автоматизировано: с металлом работают «умные» европейские станки и роботизированные системы.

Всего «Арлекс» выпустил 1200 валютных облигаций на 1,2 млн долларов. Более 90% инвесторов хранят их годами, зарабатывая на процентном доходе. Компания осуществляет выплаты без задержек.
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