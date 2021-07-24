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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ЗАПУСКАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ IT-ПРОЕКТ
16:54 26.07.2021
ЗАО «БСБ Банк» открывает набор на бесплатный курс по программированию на Java.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, курс предполагает 7 месяцев полного погружения в разработку банковского ПО.
Форму участника можно заполнить по ссылке.
Лучших выпускников ждет возможность стать одним из разработчиков БСБ Банка.
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