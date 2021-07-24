БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК ЗАПУСКАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ IT-ПРОЕКТ

16:54 26.07.2021 ЗАО «БСБ Банк» открывает набор на бесплатный курс по программированию на Java. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, курс предполагает 7 месяцев полного погружения в разработку банковского ПО. Форму участника можно заполнить по ссылке. Лучших выпускников ждет возможность стать одним из разработчиков БСБ Банка.