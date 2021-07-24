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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:45 26.07.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 27 июля 2021 г. повышает процентные ставки по двум отзывным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата (в днях) 33 дня ставка повышается до 10,09% годовых, 60 дней – до11,2% годовых, 367 дней – до 13% годовых;
По депозиту «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев - до 13,2% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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