Банк развития продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщили ЭКОПМРЕСС в пресс-службе финучреждения, за шесть месяцев 2021 г. по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 737 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга)) составил 147,2 млн рублей. Общая стоимость профинансированных за счет ресурсов Банка развития проектов достигла 170,7 млн рублей.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 33,1%, с производственной деятельностью (производство бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды и др.) – 28,9%, сферой торговли – 18,7%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 68% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвлённой сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.

На 1 июля 2021 года всего с начала действия программы (август 2014 г.) профинансировано 5757 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил 959,0 млн рублей в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 1544,2 млн рублей в эквиваленте.