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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ БИЗНЕСА


11:39 26.07.2021

Для владельцев малого и среднего бизнеса в банке заработала Электронная торговая площадка, которая позволяет покупать, продавать, конвертировать валюту и проводить индивидуальные сделки с дилером по выгодному курсу прямо в Интернет-банкинге eParitet.

Паритетбанк расширяет возможности для корпоративных клиентов и предлагает воспользоваться удобным онлайн-сервисом для бизнеса. Благодаря Электронной торговой площадке юр. лица и ИП могут проводить и контролировать валютно-обменные операции в режиме онлайн в удобное время. Для этого понадобится только авторизация в Интернет-банкинге eParitet.

Электронная торговая площадка значительно облегчает работу с международными счетами бизнесу и тем, кто часто проводит международные платежи и совершает операции с валютой. Благодаря новой услуге юр. лица могут получать актуальные рыночные котировки, проводить сделки по выгодному курсу и совершать операции по индивидуальным курсам валют. Простой и понятный интерфейс площадки позволяет решать все вопросы оперативно и без участия посредников.

«Мы постоянно совершенствуем возможности нашего Интернет-банкинга eParitet и создаем простые и удобные инструменты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запуск Электронной торговой площадки позволяет решать бизнесу вопросы, связанные с валютно-обменными операциями, непосредственно онлайн. Уходят в прошлое звонки менеджеру, ожидание решения по курсам валют, походы в офисы банка с платежным поручением, – отметил директор Департамента казначейства Паритетбанка Кобель Андрей Владимирович. – Уверен, что представители малого и среднего бизнеса по достоинству оценят все возможности новой услуги Paritetbank».

Чтобы пользоваться преимуществами Электронной торговой площадки, необходимо стать клиентом Паритетбанка, присоединиться к правилам обслуживания в системах дистанционного банковского обслуживания и к условиям осуществления валютно-обменных операций, а также подписать заявление на подключение Электронной торговой площадки. Но юридическим лицам и ИП, у которых уже заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание в банке и подключен Интернет-банкинг eParitet, повторно заключать договора не нужно.
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