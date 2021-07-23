БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК С 4 АВГУСТА ПЕРЕСТАНЕТ БРАТЬ С ФИЗЛИЦ ПЛАТУ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПО КАРТОЧНЫМ ПРОДУКТАМ

09:51 26.07.2021 С 4 августа 2021 г. вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО "Идея Банк" физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты будет приостановлено взимание платы за ежемесячное или ежегодное обслуживание текущего счета по карточным продуктам.