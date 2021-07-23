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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
17:16 23.07.2021
Франсабанк» ОАО приостанавливает с 26 июля 2021 года работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» (Пекинский пр-т, 18. Минская обл., Смолевичский р-н).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 3 не будет работать по 6 августа 2021 года (включительно).
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