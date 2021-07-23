БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ЦБУ № 3 В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

17:16 23.07.2021 Франсабанк» ОАО приостанавливает с 26 июля 2021 года работу ЦБУ № 3 в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» (Пекинский пр-т, 18. Минская обл., Смолевичский р-н). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 3 не будет работать по 6 августа 2021 года (включительно).