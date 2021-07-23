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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ВЫПУСКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КАРТУ К СТАТУСКАРТЕ


16:04 23.07.2021

ОАО «СтатусБанк» выпускает дополнительную карту к Статускарте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 июля 2021 г. владельцы Статускарты имеют возможность выпускать дополнительные карты Visa Classic бесплатно.

Тарифы по операциям при использовании указанных карточек отражены в новой редакции Плат за проведения банковских операций ОАО «СтатусБанк», вступающей в силу с 23 июля 2021 г.

По дополнительной карте можно устанавливать лимиты и возвращать мани-бэк до 2% обратно при оплате товаров и услуг дополнительной картой.
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