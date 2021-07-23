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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД
15:06 23.07.2021
ЗАО «Цептер Банк» предлагает оформить безотзывный валютный вклад "Гармония".
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в долларах США ставка установлена в размере 2% годовых, в евро - 1,8% годовых, в российских рублях - 4% годовых.
Кроме того, с 23 июля 2021 года Цептер Банк изменяет процентные ставки по ряду открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам для физических лиц.
Так, по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка составит 1,7% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Этюд» на 370 дней - 1,1% годовых (USD) и 2% годовых (EUR).
По депозиту «Цептер Соната» на 750 дней ставка составит 2% годовых (USD) и 1,1% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Сохраняй» на 190 дней - 2,4% годовых (USD) и 2% годовых (EUR).
По онлайн вкладу «Цептер Smart Standart» на 35 дней ставка составит 1,7% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR).
По онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 190 дней - 2% годовых (USD).
По онлайн вкладу «Цептер Smart Люкс» на 370 дней ставка составит 2% годовых (USD) и 1,1% годовых (EUR).
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