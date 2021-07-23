ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД


15:06 23.07.2021

ЗАО «Цептер Банк» предлагает оформить безотзывный валютный вклад "Гармония".

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в долларах США ставка установлена в размере 2% годовых, в евро - 1,8% годовых, в российских рублях - 4% годовых.

Кроме того, с 23 июля 2021 года Цептер Банк изменяет процентные ставки по ряду открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам для физических лиц.

Так, по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка составит 1,7% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Этюд» на 370 дней - 1,1% годовых (USD) и 2% годовых (EUR).

По депозиту «Цептер Соната» на 750 дней ставка составит 2% годовых (USD) и 1,1% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Сохраняй» на 190 дней - 2,4% годовых (USD) и 2% годовых (EUR).

По онлайн вкладу «Цептер Smart Standart» на 35 дней ставка составит 1,7% годовых (USD) и 1,2% годовых (EUR).

По онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 190 дней - 2% годовых (USD).

По онлайн вкладу «Цептер Smart Люкс» на 370 дней ставка составит 2% годовых (USD) и 1,1% годовых (EUR).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
валюта курс
EUR 2.9662
USD 2.5148
RUB 3.4120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9597 -0.0065
USD 2.5136 -0.0012
RUB 3.4096 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9600
USD 2.5100 2.5140
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте