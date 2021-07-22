|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА АВГУСТ 2021 ГОДА
12:00 23.07.2021
Национальный банк Беларуси установил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на август 2021 года.
Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 14,87% годовых (в июле 2021 года - 14,28%).
Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в августе составит 19,02% годовых (в июле - 18,27%).
Напомним, с 1 марта по 31 декабря 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.
Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
Курсы в банках
на 23.07.2021
Конвертация в банках
на 23.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте