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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 16 В МИНСКЕ
10:48 23.07.2021
Статусбанк с 23 июля 2021 года приостанавливает работу кассы № 16 в Минске (ул. Казимировская, д. 6, гипермаркет «Евроопт»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 25 июля 2021 года.
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