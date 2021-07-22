БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 16 В МИНСКЕ

10:48 23.07.2021 Статусбанк с 23 июля 2021 года приостанавливает работу кассы № 16 в Минске (ул. Казимировская, д. 6, гипермаркет «Евроопт»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 25 июля 2021 года.