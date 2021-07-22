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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ВЫБИРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ
09:45 23.07.2021
В Беларуси субъектам малого предпринимательства, которые принимают платежи с использованием банковских платежных карточек, предоставляется возможность выбирать оборудование для приема таких платежей. Об этом говорится в постановлении правления Национального банка от 5 июля 2021 г. № 197 «Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, субъект может выбрать регистрацию операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии (например, с использованием смартфона в качестве платежного терминала), только по контактной технологии или с использованием обеих указанных технологий.
«Принятие этой нормы направлено на оптимизацию расходов субъектов малого предпринимательства (прежде всего в сфере мелкорозничной торговли, курьерских услуг и др.), связанных с установкой и обслуживанием платежных терминалов», - говорится в комментарии регулятора.
В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы БЕЛКАРТ и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы БЕЛКАРТ с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.
«С 1 января 2023 г. для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карточек платежной системы «Мир». Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек «Мир», - отмечается в комментарии.
С целью повышения качества обслуживания держателей банковских платежных карточек устанавливается требование об обязательном применении после 1 января 2024 г. технологии считывания информации с микропроцессора и бесконтактной технологии при использовании банковских платежных карточек во всех платежных терминалах самообслуживания (например, паркоматы, вендинговые автоматы и т. п.).
Кроме того, определены особенности выпуска в обращение банковских платежных карточек платежной системы БЕЛКАРТ для учащихся учреждений общего среднего образования, а также предоставления услуги эквайринга субъектам хозяйствования при перевозке пассажиров в железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте в международном сообщении.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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