БПС-Сбербанк усилил защиту клиентов от мошенников в интернете.

Как сообщили в банке, новое антифрод-решение для дистанционного обслуживания физлиц и карточных операций уже помогло предотвратить кибераферы на 2 млн рублей.

Система BI.ZONE Cloud Fraud Prevention (BCFP) в онлайн-режиме оценивает все финансовые операции с использованием правил и алгоритмов машинного обучения. По каждой такой транзакции выносится решение: пропустить, отклонить или отправить на рассмотрение сотруднику банка. Искусственный интеллект одновременно анализирует данные о самой операции, сведения об устройстве, поведение пользователя и другие параметры. Это помогает лучше защитить клиентов банка, снизить его финансовые потери и репутационные риски.

«Банковские мошенники в Беларуси в основном полагаются на социальную инженерию — на такие инциденты приходится 99% случаев кибермошенничества, зафиксированных банком. Мы заботимся о безопасности клиентов, так что приняли повышенные меры, чтобы предотвратить незаконное снятие средств. Внедрение антифрод-решения уже принесло свои плоды в размере 2 млн сохраненных рублей», - отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

Антифрод-решение защищает денежные средства во всех каналах платежей, в том числе в мобильном и интернет-банке, а также при различных карточных операциях, таких как снятие наличных в банкомате, оплата покупки в интернет-магазине и перевод с карты на карту. Это позволило выстроить комплексную адаптивную систему выявления и противодействия несанкционированным платежам.

«Мошенничество с использованием методов социальной инженерии не теряет своей актуальности и приобретает все новые формы. При работе над каждым проектом мы учитываем особенности ландшафта угроз, что вместе с использованием методов машинного обучения позволяет добиться эффективного обнаружения и предотвращения мошенничества», - заверил директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин.