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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:36 22.07.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 22 июля 2021 года изменило процентные ставки по открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам в белорусских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 16% годовых, «Цептер Гармония +» на 95 дней - 16,5% годовых.
По онлайн депозитам «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 16% годовых, онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 16,5% годовых.
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