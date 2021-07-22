ЗАО «Цептер Банк» с 22 июля 2021 года изменило процентные ставки по открываемым и пролонгируемым безотзывным депозитам в белорусских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 16% годовых, «Цептер Гармония +» на 95 дней - 16,5% годовых.

По онлайн депозитам «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 16% годовых, онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 16,5% годовых.