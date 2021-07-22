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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МТФ В БАНКЕ РАЗВИТИЯ ПРОДЛИЛИ
15:12 22.07.2021
Банк развития продлил срок подачи предложений для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции молочно-товарных ферм (МТФ) с оказанием государственной поддержки кредитополучателям до 2 августа 2021 г. включительно.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Банка развития в разделе «Конкурсный отбор».
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