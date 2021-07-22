Банк развития продлил срок подачи предложений для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству, в том числе реконструкции молочно-товарных ферм (МТФ) с оказанием государственной поддержки кредитополучателям до 2 августа 2021 г. включительно.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Банка развития в разделе «Конкурсный отбор».