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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛИ GEELY НОВОЙ МОДЕЛИ ATLAS PRO


13:10 22.07.2021

С учетом вывода на рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro в Беларусбанке расширили линейку кредитуемых моделей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, сегодня условия кредитования банка включают все модели автомобилей Geely.

Банк готов предоставить кредит в размере полной стоимости приобретаемого автомобиля со сроком возврата до 10 лет.

В частности, предлагаются особые условия выдачи кредитов для многодетных семей, пенсионеров, а также клиентов банка – участников Клубов «Леди» и «Карт-бланш». Для данной категории граждан ставка в течении грейс-периода составляет 6,75% годовых (ставка РФ минус 2,5 п.п.).

Кроме того, в рамках проводимой банком акции (до 31 августа текущего года (включительно)) клиентам предоставляется возможность получить кредит с уплатой в грейс-период ставки в размере 5,75% годовых (ставка РФ минус 3,5 п.п.). Предложение доступно для владельцев срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях сроком хранения 12 и более месяцев на сумму не менее 5000,0 белорусских рублей.

В первые 1,5-3 года кредитования (грейс-период) действует пониженная процентная ставка за пользование кредитом ‒ 9,25% годовых (ставка РФ).

После окончания льготного периода кредитования ставка по кредиту составит 16,5% годовых (ставка РФ плюс 7,25 п.п.).

Получить кредит на указанные цели можно как у представителей банка в дилерских центрах СЗАО «Белджи», так и в отделениях Беларусбанка.
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