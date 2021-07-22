С августа 2021 года вступят вступают в силу дополнения в условия дистанционного банковского обслуживания (ДБО) корпоративных клиентов в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.07.20212 № 01/01-07/298.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения связаны с уточнением требований к программно-техническим средствам клиента (приложение 14 к условиям); с конкретизацией срока уведомления в случае расторжения договора на дистанционное банковское обслуживание по инициативе банка (уведомление осуществляется за 2 рабочих дня до предполагаемой даты расторжения).

Кроме того, уточнен порядок приостановления обслуживания по заявлению клиента (приостановление осуществляется не менее чем на 1 полный календарный месяц и не более чем на 3 полных календарных месяца).

Также внесены изменения в порядок оплаты комиссионного вознаграждения клиентами, находящимися в процедурах ликвидации (прекращения деятельности) или банкротства (оплата производится на условиях предоплаты в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания в СДБО).

С новой редакцией условий дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «БПС-Сбербанк» можно ознакомиться здесь.