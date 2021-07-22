|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ДБО КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 АВГУСТА
12:00 22.07.2021
С августа 2021 года вступят вступают в силу дополнения в условия дистанционного банковского обслуживания (ДБО) корпоративных клиентов в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.07.20212 № 01/01-07/298.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения связаны с уточнением требований к программно-техническим средствам клиента (приложение 14 к условиям); с конкретизацией срока уведомления в случае расторжения договора на дистанционное банковское обслуживание по инициативе банка (уведомление осуществляется за 2 рабочих дня до предполагаемой даты расторжения).
Кроме того, уточнен порядок приостановления обслуживания по заявлению клиента (приостановление осуществляется не менее чем на 1 полный календарный месяц и не более чем на 3 полных календарных месяца).
Также внесены изменения в порядок оплаты комиссионного вознаграждения клиентами, находящимися в процедурах ликвидации (прекращения деятельности) или банкротства (оплата производится на условиях предоплаты в период с первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания в СДБО).
С новой редакцией условий дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «БПС-Сбербанк» можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
Курсы в банках
на 22.07.2021
Конвертация в банках
на 22.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте