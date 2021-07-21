ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставило около 2,2 млрд рублей на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в январе-июне текущего года возросли объемы денежных средств, предоставленных Банком развития на поддержку реального сектора экономики.

Так, на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, за январь-июнь 2021 г. было предоставлено 1,15 млрд белорусских рублей в эквиваленте.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 858,4 млн рублей в эквиваленте, что почти в 2 раза выше уровня 6 месяцев прошлого года. На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь-июнь текущего года было предоставлено 152,9 млн рублей в эквиваленте (112% к уровню аналогичного периода 2020 года).

В целом, за первое полугодие 2021 года на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку МСП Банком развития предоставлено порядка 2,16 млрд белорусских рублей.