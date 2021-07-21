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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ДОСТАВКУ КАРТОЧЕК ПО ПОЧТЕ


09:48 22.07.2021

Беларусбанк запустил новую услугу – доставка платежных карт по почте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, новый сервис доступен клиентам, которые оформляют карточку в отделениях банка при условии самостоятельного получения ПИН-кода в инфокиоске, Интернет-банкинге или М-банкинге.

«Сегодня многие сервисы доставки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы видим, что потребители уже привыкли к тому, что практически любые товары и услуги можно получить с доставкой на дом или в местном почтовом отделении, - подчеркнула заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина. – Вопрос повышения удобства и качества обслуживания клиентов для нас всегда был принципиальным, поэтому мы запустили сервис по доставке карточных продуктов банка по всей стране. Проявляя особую заботу о здоровье каждого клиента в период пандемии, мы уверены, что сервис будет востребован клиентами разного возраста».

Карточку доставят в почтовый ящик по адресу, который укажет клиент. Если почтового ящика нет или он открыт, то за готовой карточкой нужно обратиться в отделение почты. Там она будет храниться в течение 30 дней после поступления, по истечению этого времени ее вернут в банк.

До момента активации карточки Беларусбанк тклиентам убедиться в целостности конверта, отсутствии механических повреждений карточки и поставить свою подпись на ее обратной стороне. Первая успешная операция — снятие наличных, пополнение карты, перевод средств, просмотр баланса, оплата товаров и услуг — подтверждает получение карточки в конверте, целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.
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