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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СРОКИ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
18:36 21.07.2021
«Приорбанк» ОАО с 21 июля 2021 года увеличивает максимальные сроки предоставления кредитов по программе «Зеленая экономика».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по кредиту «Просто покупки» (можно покрыть всю стоимость товара или услуги без обязательного авансового платежа, деньги предоставляются на основании счета-фактуры или договора купли-продажи) максимальный срок предоставления денежных средств увеличен до 5 лет.
По электронному кредиту «Лучшие покупки» (деньги за товар будут перечислены на расчетный счет продавца в течение получаса, если заявка оформлена в рабочее время банка) максимальный срок предоставления денежных средств составляет 4 года.
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