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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ С 2 АВГУСТА
17:27 21.07.2021
ОАО "БПС-Сбербанк" 2 августа 2021 года изменяет условия отдельных пакетов услуг для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяется ежемесячный тариф за обслуживание следующих пакетов услуг: «Классический» (п.3.1.1. сборника вознаграждений), «Статусный» (п.3.1.2. сборника вознаграждений), «Элитный» (п. 3.1.3. сборника вознаграждений).
Кроме того, с 2 августа по пакетам «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0», а также «Классик», «Голд», «Платинум», «Блэк» изменяются условия предоставления услуги «SMS-оповещение» по совершенным платежным операциям.
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