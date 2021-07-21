БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

16:59 21.07.2021 ОАО "БПС-Сбербанк" сообщает, что с 2 августа 2021 года изменяется ежемесячный тариф за обслуживание следующих пакетов услуг для физических лиц: Пакет «КЛАССИЧЕСКИЙ» (п.3.1.1. Сборника вознаграждений), Пакет «СТАТУСНЫЙ» (п.3.1.2. Сборника вознаграждений), Пакет «ЭЛИТНЫЙ» (п. 3.1.3. Сборника вознаграждений). Кроме того, со 2 августа 2021 года по пакетам услуг для физических лиц: «Классический 2.0», «Статусный 2.0», «Элитный 2.0», а также «Классик», «Голд», «Платинум», «Блэк» изменяются условия предоставления услуги «SMS-оповещение» по совершенным платежным операциям.