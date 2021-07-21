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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СНЯТИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ КАССЫ
16:21 21.07.2021
ОАО «Паритетбанк» снижает размер вознаграждения за снятие денежной наличности (в белорусских рублях) через кассы для корпоративных клиентов до 0,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное снижение предлагается резидентам Беларуси (юридическим лицам и ИП) в рамках акции «Сезон закупок», которая продлится с 21 июля по 31 октября 2021 года.
Акция распространяется на операции по закупке у населения сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, продукции животноводства, а также вторичного сырья.
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