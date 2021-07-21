ОАО «Паритетбанк» снижает размер вознаграждения за снятие денежной наличности (в белорусских рублях) через кассы для корпоративных клиентов до 0,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное снижение предлагается резидентам Беларуси (юридическим лицам и ИП) в рамках акции «Сезон закупок», которая продлится с 21 июля по 31 октября 2021 года.

Акция распространяется на операции по закупке у населения сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, продукции животноводства, а также вторичного сырья.