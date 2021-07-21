C 21 июля 2021 года ОАО «Белгазпромбанк» повышает ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в долларах США и евро для физических лиц «На 3 месяца безотзывный – лояльный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка в долларах США повышается до 2,4% годовых. в евро – до 2,2% годовых.

Кроме того, с 21 июля изменяется размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов, в том числе партнерских кредитов «Легкие покупки».

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.