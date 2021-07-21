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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ И ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ


15:40 21.07.2021

C 21 июля 2021 года ОАО «Белгазпромбанк» повышает ставки по вновь оформляемым безотзывным вкладам в долларах США и евро для физических лиц «На 3 месяца безотзывный – лояльный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка в долларах США повышается до 2,4% годовых. в евро – до 2,2% годовых.

Кроме того, с 21 июля изменяется размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов, в том числе партнерских кредитов «Легкие покупки».

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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