БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ В НОЧЬ НА 24 И 31 ИЮЛЯ

14:39 21.07.2021 24 и 31 июля 2021 года в период времени с 03:00 до 07:00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр». «В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между Центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра», - говорится в сообщении центра.