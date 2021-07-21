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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ В НОЧЬ НА 24 И 31 ИЮЛЯ
14:39 21.07.2021
24 и 31 июля 2021 года в период времени с 03:00 до 07:00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании ОАО «Банковский процессинговый центр».
«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в работе каналов связи между Центром и банком, в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра», - говорится в сообщении центра.
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