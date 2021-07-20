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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ АВТО ПРЕДЛАГАЮТ В БПС-СБЕРБАНКЕ
12:07 21.07.2021
ОАО "БПС-Сбербанк" запустил новый кредитный продукт «Купи авто со Сбербанком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит выдается под ставку 18,27% годовых.
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