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НОВЫЙ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ АВТО ПРЕДЛАГАЮТ В БПС-СБЕРБАНКЕ

12:07 21.07.2021 ОАО "БПС-Сбербанк" запустил новый кредитный продукт «Купи авто со Сбербанком». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит выдается под ставку 18,27% годовых.