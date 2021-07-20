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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕВРОБАНК ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРЛИЦ И ИП
11:39 21.07.2021
Закрытое акционерное общество "Евробанк" (ЗАО "Евробанк") исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Национального банка № 208 от 20 июля 2021 г. Об этом сообщает регулятор.
ЗАО "Евробанк" было зарегистрировано 9 сентября 2009 г. и действовало на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.
Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" 13 августа 2015 г.
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