ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 21 июля 2021 года открывает прием денежных средств по online депозитам от физических лиц в срочные безотзывные депозиты со сроком размещения 5 лет в долларах США и 3 года и 5 лет в евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доходность по вкладам составит 3,4% годовых в долларах США и 2,9% годовых в евро.

Есть возможность осуществлять дополнительные взносы в первые 720 и 1440 дней (соответственно) после внесения первоначального взноса.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 10 единиц иностранной валюты.

Заключить депозитный договор можно в мобильном приложении или интернет-банке.