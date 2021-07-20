Банк развития проводит тендер на оказание юридических услуг.

«ОАО «Банк развития Республики Беларусь» приглашает правомочных консультантов выразить свою заинтересованность в оказании консультационных услуг по юридическим вопросам в области краудфинансирования для проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» (номер закупки MSMEA/CQS/2)», - говорится в сообщении финучреждения.

Заинтересованным следует направить свои предложения до 4 августа 2021 г.