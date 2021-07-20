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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ОТЗЫВНЫМ ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:46 20.07.2021
ЗАО «БТА Банк» с 20 июля 2021 г. повысило ставки по отзывным депозитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «БТА Копилка» сроком на 24 месяца в USD/EUR ставка повышена до 2,50%/1,50%.
По депозиту «Все сразу» сроком на 3 месяца в RUB – до 5,00%, на 6 месяца в RUB – до 5,25%, на 12 месяца в RUB – 5,25%.
По вкладу «БТА Максима» сроком на 24 месяца в RUB – до 5,50%
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