ЗАО «БТА Банк» с 20 июля 2021 г. повысило ставки по отзывным депозитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «БТА Копилка» сроком на 24 месяца в USD/EUR ставка повышена до 2,50%/1,50%.

По депозиту «Все сразу» сроком на 3 месяца в RUB – до 5,00%, на 6 месяца в RUB – до 5,25%, на 12 месяца в RUB – 5,25%.

По вкладу «БТА Максима» сроком на 24 месяца в RUB – до 5,50%