ОАО «Белинвестбанк» увеличило размер процентных ставок по депозитам в иностранной валюте «Личный выбор», «Наша поддержка» и «Живые деньги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочному безотзывному банковскому вкладу «Личный выбор» в долларах США ставка колеблется в диапазоне от 2,25% до 3,50%; в евро – от 2% до 3%; в российских рублях – от 6,5% до 9%.

Проценты по срочному безотзывному банковскому вкладу «Личный выбор» при размещении капитализируются.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 200 USD / 200 EUR / 5000 RUB.

При этом предлагается выбор срока размещения денежных средств: 45 или 70 дней; 3, 9, 13 или 18 месяцев; 2 или 3 года, 5 лет.

Открыть срочный отзывный/безотзывный банковский вклад «Наша поддержка» можно, имея даже небольшую сумму свободных денежных средств. Первоначальный взнос составляет 5 USD / 5 EUR / 150 RUB. Срок размещения денежных средств – 2 года.

Срочный отзывный/безотзывный банковский депозит «Наша поддержка» рассчитан на специальную целевую аудиторию. Оформить вклад могут лица, достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды.

Допускается досрочный возврат денежных средств (с пересчетом).

Для владельцев «Пенсионной карточки» Белинвестбанка либо карточного пакета «Лучшие годы» при открытии отзывного/безотзывного банковского вклада (депозита) «Наша поддержка» размер процентных ставок будет еще выше: в долларах США – на 0,2% годовых; в евро – на 0,1% годовых; по вкладм в российских рублях – на 0,2% годовых.

По срочному отзывному банковскому вкладу «Живые деньги» размер первоначального взноса составляет 500 USD / 500EUR / 30 000 RUB. Вклад размещается на срок 360 дней. Допускается пополнение в течение первых 325 дней. Процентная ставка фиксированная и составляет 2% в долларах США и 1,5% в евро, 5% в российских рублях.