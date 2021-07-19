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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВСТУПИТ В СИЛУ С 21 ИЮЛЯ
11:34 20.07.2021
Новая редакция Общих условий банковского обслуживания физических лиц в ОАО «БПС-Сбербанк» вступит в силу с 21 июля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая редакция вводится в действие в связи с изменениями в законодательстве в части регистрации валютных договоров, выделением отдельной услуги по оповещению клиентов «Viber-уведомление, а также с изменениями способов подтверждения операций, проведенных в каналах ДБО.
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