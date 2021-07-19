БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США

09:45 20.07.2021 ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 20 июля 2021 года процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по срочному безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» сроком хранения 275 календарных дней ставка увеличена до 3,0% годовых. По отзывным депозитам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» сроком хранения 95-370 календарных дней ставка повышена до 2,0% годовых.