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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США
09:45 20.07.2021
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 20 июля 2021 года процентных ставок по некоторым вкладам в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по срочному безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» сроком хранения 275 календарных дней ставка увеличена до 3,0% годовых.
По отзывным депозитам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» сроком хранения 95-370 календарных дней ставка повышена до 2,0% годовых.
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