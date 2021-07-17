БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК С 1 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ»

17:48 19.07.2021 С 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в Сборнике утвержденных тарифов и плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО «РРБ-Банк» с банковскими платежными карточками. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с августа ежемесячная плата за предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение» будет составлять 2,00 белорусских рубля.