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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК С 1 АВГУСТА ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ»
17:48 19.07.2021
С 1 августа 2021 года вступят в силу изменения в Сборнике утвержденных тарифов и плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО «РРБ-Банк» с банковскими платежными карточками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с августа ежемесячная плата за предоставление права пользования услугой «SMS-оповещение» будет составлять 2,00 белорусских рубля.
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