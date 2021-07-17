ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц, а также в перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 2 августа 2021 года с использованием банковских платежных карточек Белгазпромбанка для владельцев будет доступна возможность получения наличных средств не только в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков, но и в кассах предприятий торговли (сервиса).