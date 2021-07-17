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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
16:57 19.07.2021
ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в перечень вознаграждений за операции физических лиц, а также в перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 2 августа 2021 года с использованием банковских платежных карточек Белгазпромбанка для владельцев будет доступна возможность получения наличных средств не только в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков, но и в кассах предприятий торговли (сервиса).
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