БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ

15:50 19.07.2021 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «АСБ Беларусбанк» на уровне В/В. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. прогноз изменения рейтингов - «Негативный». Рейтинговое действие предпринято вслед за санкциями, введенными Евросоюзом в отношении Республики Беларусь. По мнению аналитиков рейтингового агентства, Беларусбанк сможет справиться с влиянием санкций благодаря низкой зависимости от фондирования, привлекаемого на открытых рынках ЕС, и сравнительно невысокой доле кредитов, выданных компаниям, попавшим под санкции. Прогноз «Негативный» по рейтингам Беларусбанка отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.