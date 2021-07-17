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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
15:50 19.07.2021
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «АСБ Беларусбанк» на уровне В/В.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. прогноз изменения рейтингов - «Негативный».
Рейтинговое действие предпринято вслед за санкциями, введенными Евросоюзом в отношении Республики Беларусь.
По мнению аналитиков рейтингового агентства, Беларусбанк сможет справиться с влиянием санкций благодаря низкой зависимости от фондирования, привлекаемого на открытых рынках ЕС, и сравнительно невысокой доле кредитов, выданных компаниям, попавшим под санкции.
Прогноз «Негативный» по рейтингам Беларусбанка отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.
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