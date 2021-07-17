БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 28 ИЮЛЯ

13:11 19.07.2021 28 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк» в очной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании пойдет речь о крупных и выкупе ОАО «Технобанк» акций собственной эмиссии по требованию акционеров ОАО «Технобанк».