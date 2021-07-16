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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕАБР ДОПУСКАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ


11:39 19.07.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в Беларуси в этом году, вплоть до 10%. Об этом говорится в еженедельном обзоре новостей экономик стран-участниц банка.

Как известно, Нацбанк Беларуси принял решение повысить с 21 июля 2021 года ставку рефинансирования на 0,75 процентного пункта до 9,25%.

«Денежно-кредитные условия ужесточаются на фоне значительного превышения инфляцией целевого ориентира (9,9% год к году в июне — при цели не более 5% по году) и роста инфляционных ожиданий. Нацбанк ожидает годовую инфляцию около 9% по итогам года, что близко к базовому прогнозу ЕАБР — 8,7%», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков ЕАБР, повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность в Беларуси.

«ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», - отмечается в сообщении.
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