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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»
10:12 19.07.2021
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Ермакова выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, исполнение обязанностей председателя правления с 18 июля 2021 года возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Потапову.
«Правление ОАО «Белгазпромбанк» продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», - говорится в сообщении финучреждения.
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