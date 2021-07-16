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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


17:33 16.07.2021

ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" с 16 июля 2021 года повысило процентные ставки по срочным безотзывным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладам со сроком размещения 190 дней "Окно возможностей" и "Гостеприимный" ставка повышена до 19,6% годовых, "ВТБ-Enter" – до 19,7% годовых.

По срочным безотзывным вкладам со сроком размещения 210 дней в следующих размерах: "СуперСемь" - 19,6% годовых, "СуперСемь-онлайн" - 19,7% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 100 белорусских рублей для вкладов "Окно возможностей" и "СуперСемь", 20 белорусских рублей - для вкладов "ВТБ-Enter" и "СуперСемь-онлайн" и 5 белорусских рублей - для вкладов "Гостеприимный".
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