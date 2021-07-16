ОАО «АСБ Беларусбанк» с 16 июля повысило процентные ставки по срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Дамский к@приз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отзывному вкладу «Дамский к@приз» на срок 4 месяца ставка повышена до 14% годовых (ставка кредита овернайт (СКО) Национального банка плюс 4,5%), на срок 7 месяцев – до 14,5% годовых (СКО НБРБ плюс 5%.

По безотзывномуй депозиту «Дамский к@приз» на срок 13 месяцев - 19% годовых (СКО НБРБ плюс 9,5%), на срок 24 месяца в течение первых шести месяцев хранения - 19,2% годовых, со дня, следующего за днем истечения первых 6 месяцев хранения - 19,2% годовых (СКО НБРБ плюс 9,7%).